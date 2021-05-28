Инцидент произошел в матче молодежных команд.

В матче чемпионата России среди молодежных команд между "Ахматом" и "Локомотивом" на поле произошла массовая драка.

Это произошло при счете 5:1 в пользу гостей на 83-й минуте матча.

"Ахмату" предстояло разыграть мяч в центре поля. Дважды они пытались сделать это с нарушением правил (один из игроков не покинул центральный круг), и арбитр просил разыграть заново. В итоге капитан "Ахмата" Лечи Садулаев на эмоциях пнул мяч в сторону судьи, за что получил вторую желтую карточку в матче.

После этого Садулаев еще и толкнул рефери, а в центре поля начала разгораться потасовка между игроками, которая быстро переросла в драку. Футболисты били друг друга как руками по лицу, так и ногами.

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В итоге два игрока "Локомотива" получили травмы, а два игрока "Ахмата" получили красные карточки - хозяева доигрывали матч ввосьмером.

"После нападения со стороны соперников два футболиста "Локомотива" получили травмы, им была оказана медицинская помощь. В ближайшее время пострадавшие футболисты пройдут углубленное обследование на предмет наличия более серьезных повреждений. Футбольный клуб "Локомотив" располагает фото- и видеосвидетельствами произошедшего. Мы призываем футбольные власти разобраться в инциденте и наказать зачинщиков конфликта и всех в нем виновных", - говорится в заявлении на сайте "Локомотива".

Видео опубликовал Telegram-канал Baza.

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Автор: Антон Дударь