Виктор Скрипник прокомментировал разгромную победу над АЕКом.

Главный тренер "Зари" Виктор Скрипник подвел итоги после победы над АЕКом в 4-м туре группового этапа Лиги Европы со счетом 3:0.

Об этом он сказал в эфире телеканала "Футбол 1".

"Первый тайм тяжелый был, нужно было выдержать. Выдержали, потом успокоились, забили гол. Было удаление, соперник бежал рисковать, открывал зоны. Хотелось бы и дальше показывать такую игру. Комплимент ребятам", - сказал Скрипник.

Тренер подчеркнул, что пауза, которая была у команды, помогла игрокам восстановить силы:

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"Конечно, можно было оглянуться, посмотреть, что ты сделал. Нас критиковали за игру в обороне, мы стараемся все улучшать. Рад, что сегодня показали, что не просто так бегали на тренировках. Все ребята в этом матче сыграли так, как мы просим. В первую очередь в игре против мяча. А моменты у нас есть в каждой игре".

Скрипник также назвал ключевой момент матча: "Наверное, удаление".

Тренер "Зари" подчеркнул, что команда до последнего будет бороться за выход в плей-офф:

"Будем бороться, делать все, что от нас зависит. Конечно, хочется хорошо хлопнуть дверью. Такие игры и победы вселяют уверенность".

АЕК - Заря: итоги матча

"Заря" одержала первую победу в Лиге Европы и набрала первые очки. Ранее луганчане проиграли три матча из трех.

"Заря" взяла реванш у АЕКа за поражение в первом круге (1:4).

После четырех туров "Заря" набрала 3 очка и пока остается на четвертом месте в своей группе, но сохраняет теоретические шансы на выход в плей-офф. У АЕКа также 3 очка, у "Браги" - 7 очков, у "Лестера" - 10.

"Заря" прервала серию украинских клубов без побед на евроарене - победить в Лиге чемпионов и Лиге Европы не удавалось с 1-го тура, когда "Шахтер" выиграл у "Реала".

Следующий матч в турнире "Заря" проведет 3 декабря, когда будет принимать "Лестер".

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Автор: Антон Дударь