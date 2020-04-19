В Италии игрокам Серии А запретили жить по двое и кушать ближе двух метров от соседа - СМИ

Ограничения введены в связи с коронавирусом и касаются также судей.

Итальянская La Gazzetta dello Sport эксклюзивно опубликовала циркуляр научно-медицинской комиссии FIGC, касающийся возобновления спортивной деятельности.

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Это протокол, которому должны неукоснительно следовать все 20 команд Серии А и судьи, передает zbirna.com.

Протокол состоит из тестов, скрининга, индивидуальных тренировок и различных мер предосторожности в связи с пандемией коронавируса.

Документ разделен на две части. Первая касается медицинских аспектов. Вторая — практического поведения, которое команды должны будут соблюдать.

Основное — факт наличия тренировочных залов для эксклюзивного использования клубом, а также связанные с этим меры предосторожности. Например, футболисты и судьи должны проживать только по одному и принимать пищу на расстоянии минимум двух метров друг от друга.