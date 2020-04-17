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За полтора миллиарда: в Китае начали строительство самого большого футбольного стадиона в мире (фото, видео)

11:10, 17 апреля 2020
Футбол
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Проект нового стадиона / Sky Sports

Об этом сообщает Sky Sports.

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Стоимость проекта составит около 1,56 миллиарда евро, а завершить строительство планируют к 2022 году.

Стадион сможет вмещать 100 тысяч зрителей, а также будет иметь 168 VIP-мест. Он станет самым крупным чисто футбольным стадионом в мире (несколько арен в Азии и США способны принимать больше болельщиков, но имеют беговые дорожки и используются не только для футбола).

Арена будет построена в форме цветка лотоса. Этот цветок является символом буддизма, который широко распространен в Гуанчжоу.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что в Кривом Роге началась реконструкция стадиона "Металлург".

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