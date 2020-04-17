За полтора миллиарда: в Китае начали строительство самого большого футбольного стадиона в мире (фото, видео)

Стадион в Гуанчжоу будет построен в форме лотоса.

Китайский клуб "Гуанчжоу Эвергранд" начал строительство нового домашнего стадиона.

Об этом сообщает Sky Sports.

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Стоимость проекта составит около 1,56 миллиарда евро, а завершить строительство планируют к 2022 году.

Стадион сможет вмещать 100 тысяч зрителей, а также будет иметь 168 VIP-мест. Он станет самым крупным чисто футбольным стадионом в мире (несколько арен в Азии и США способны принимать больше болельщиков, но имеют беговые дорожки и используются не только для футбола).

Арена будет построена в форме цветка лотоса. Этот цветок является символом буддизма, который широко распространен в Гуанчжоу.

Animation of Guangzhou Evergrande's new stadium: The BGM is My motherland and I, a song promoted by the state for the 70th anniversary of the founding of the PRC last year. The choice of BGM demonstrates their political sensitiveness(again):link business to nationalist sentiment. pic.twitter.com/pB0s82VYa0 — Titan Sports Plus (@titan_plus) April 16, 2020

Ранее УНИАН также сообщал о том, что в Кривом Роге началась реконструкция стадиона "Металлург".