В Испании устроили "турнирное" голосование и определили лучшего футболиста в истории

В финале оказались Криштиану Роналду и Лионель Месси.

В Испании болельщики определили лучшего игрока в истории футбола.

Читайте такжеРоналду купил автомобиль из лимитированной коллекции почти за десять миллионов евро (фото)

Издание Marca устроило турнир с голосованием, по итогам которого в финал вышли капитан "Барселоны" Лионель Месси и форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду.

На пути к топ-2 аргентинец обошел Ференца Пушкаша, Альфредо Ди Стефано и Роналдо. Португалец опередил Паоло Мальдини, Зинедина Зидана и Диего Марадону.

В решающем голосовании за Роналду отдали голоса 246 тысяч человек, а за Месси - 209 тысяч. Третье место занял бразилец Роналдо.

УНИАН ранее сообщал о том, что Месси появился на обложке французского журнала в образе Че Гевары.