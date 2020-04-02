В Испании устроили "турнирное" голосование и определили лучшего футболиста в истории
17:30, 02 апреля 2020Футбол
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В финале оказались Криштиану Роналду и Лионель Месси.
Криштиану Роналду / REUTERS
В Испании болельщики определили лучшего игрока в истории футбола.
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Издание Marca устроило турнир с голосованием, по итогам которого в финал вышли капитан "Барселоны" Лионель Месси и форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду.
На пути к топ-2 аргентинец обошел Ференца Пушкаша, Альфредо Ди Стефано и Роналдо. Португалец опередил Паоло Мальдини, Зинедина Зидана и Диего Марадону.
В решающем голосовании за Роналду отдали голоса 246 тысяч человек, а за Месси - 209 тысяч. Третье место занял бразилец Роналдо.
marca.com
УНИАН ранее сообщал о том, что Месси появился на обложке французского журнала в образе Че Гевары.
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