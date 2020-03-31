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Месси появился на обложке французского журнала в образе Че Гевары (фото)

12:13, 31 марта 2020
Футбол
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Лионель Месси / REUTERS

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Аргентинец оказался на обложке журнала в образе своего соотечественника - знаменитого революционера Че Гевары.

"Лионель Месси. Барселонский Че", - гласит заголовок.

Французские журналисты отметили статус лидера "Барселоны", который есть у Месси. Именно нападающий сделал заявление от имени всей команды о решении отказаться от 70% зарплаты из-за остановки сезона и пандемии коронавируса. Аргентинец отметил, что футболисты всегда готовы помочь каталонскому клубу.

twitter.com/lequipe

Ранее УНИАН также сообщал о том, что футболисты "Ювентуса" не будут получать зарплату четыре месяца.

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