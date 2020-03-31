Месси появился на обложке французского журнала в образе Че Гевары (фото)
12:13, 31 марта 2020Футбол
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Журналисты таким образом отметили статус футболиста в "Барселоне".
Лионель Месси / REUTERS
Капитан "Барселоны" Лионель Месси стал главным героем свежего номера французского издания L’Equipe, который выйдет в среду, 1 апреля.
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Аргентинец оказался на обложке журнала в образе своего соотечественника - знаменитого революционера Че Гевары.
"Лионель Месси. Барселонский Че", - гласит заголовок.
Французские журналисты отметили статус лидера "Барселоны", который есть у Месси. Именно нападающий сделал заявление от имени всей команды о решении отказаться от 70% зарплаты из-за остановки сезона и пандемии коронавируса. Аргентинец отметил, что футболисты всегда готовы помочь каталонскому клубу.
twitter.com/lequipe
Ранее УНИАН также сообщал о том, что футболисты "Ювентуса" не будут получать зарплату четыре месяца.
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