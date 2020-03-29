"Система здравоохранения рухнула": известный футболист осудил власти Италии за ситуацию с коронавирусом

Диего Годин отметил, что поначалу коронавирусу не придавали большого значения.

Защитник сборной Уругвая и итальянского "Интера" Диего Годин рассказал о ситуации с пандемией коронавируса в Италии и итальянском футболе.

Об этом Годин сказал в интервью ESPN

"Система здравоохранения рухнула. Не хватает мест в отделениях интенсивной терапии, чтобы принять такое большое количество людей в тяжелом состоянии, а также людей, у которых могут быть другие болезни", - сказал Годин.

"Поначалу здесь не придавали коронавирусу большого значения, думали, что это проблемы Китая, и что это не коснется всех остальных стран. Понемногу принимались некоторые меры, но это делалось медленно. Нас предупреждали, но правительство не приняло никаких серьезных шагов, чтобы предотвратить то, что сейчас происходит", - добавил уругваец.

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При этом Годин назвал героями работников здравоохранения:

"Усилия, которые прилагают врачи и другие работники сферы здравоохранения, впечатляют. Сегодня они действительно герои".

Уругваец также выразил недовольство тем, что футболистов подвергали опасности:

"Нас подвергали опасности до последнего момента. Они тянули резину, чтобы посмотреть, сможем ли продолжать играть, до тех пор, пока ситуация не стала нестабильной. Мы продолжали тренироваться, играли при пустых трибунах до тех пор, пока коронавирус не был диагностирован у Даниэле Ругани. Только после этого мы, как и футболисты "Ювентуса", были изолированы".

По состоянию на 29 марта в Италии коронавирусом заразились более 92 тысяч человек, более 10 тысяч умерли.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что в связи с остановкой сезона футболисты "Ювентуса" не будут получать зарплату четыре месяца.