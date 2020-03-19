В Европе остановлен предпоследний футбольный чемпионат

В Турции остановили основные спортивные лиги.

Министр молодежи и спорта Турции Мехмет Касапоглу объявил об остановке национальных чемпионатов по футболу, баскетболу и волейболу из-за пандемии коронавируса.

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Об этом сообщает издание Fanatik.

Касапоглу провел встречу с президентами федераций, по итогам которой турниры были перенесены. Известно, что клубы, ведущие футболисты и тренеры оказали давление на федерацию и министерство, чтобы это решение было принято.

Президент Ассоциации футбольных клубов Турции уже пригласил представителей всех клубов, чтобы обсудить дальнейшие шаги. До последнего времени чемпионат проходил без зрителей и оставался одним из двух в Европе, который не был остановлен из-за пандемии.

Последним футбольным турниром, который пока не остановлен, является чемпионат Беларуси. Там выступают украинцы Артем Милевский, Евгений Хачериди и Александр Нойок, представляющие чемпиона страны - "Динамо-Брест".

В чемпионате Турции также играет целый ряд украинцев - Денис Гармаш, Николай Морозюк, Артем Кравец, Евгений Селезнев и другие.

УНИАН ранее сообщал о том, что АПЛ объявила о переносе даты возобновления чемпионата.