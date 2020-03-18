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Украинский футболист включен в сборную тура в чемпионате Турции

12:31, 18 марта 2020
Футбол
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Денис Гармаш отличился забитым голом / фото: twitter.com/crizesporas

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Команду тура опубликовал портал WhoScored.

По итогам матча против "Анкарагюджю", в котором Гармаш отличился забитым голом, он получил оценку 7,8.

Напомним, Гармаш выступает за "Ризеспор" на правах аренды. Контракт футболиста принадлежит "Динамо".

В текущем сезоне на счету Гармаша 2 гола в восьми матчах за "Ризеспор".

WhoScored.com

УНИАН также сообщал о том, что украинец Александр Зубков вновь отметился результативной игрой в Венгрии.

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