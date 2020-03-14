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Днепр-1 - Мариуполь: обзор и полное видео матча УПЛ

18:55, 14 марта 2020
Футбол
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Днепр-1 и Мариуполь встречались второй раз за неделю / фото: СК Днепр-1

Хозяева поля одержали победу со счетом 2:0 благодаря голам Алексея Хобленко (с пенальти) и Владислава Супряги.

УПЛ, 23-й тур

Днепр-1 - Мариуполь - 2:0

Видеообзор матча

Полное видео матча

УНИАН также сообщал о том, где смотреть матчи 23-го тура УПЛ.

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