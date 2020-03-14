Днепр-1 - Мариуполь: обзор и полное видео матча УПЛ

"Днепр-1" стартовал на втором этапе чемпионата домашним матчем.

В рамках 23-го тура чемпионата Украины в Днепре прошел матч между "Днепром-1" и "Мариуполем".

Хозяева поля одержали победу со счетом 2:0 благодаря голам Алексея Хобленко (с пенальти) и Владислава Супряги.

УПЛ, 23-й тур

Днепр-1 - Мариуполь - 2:0

Видеообзор матча

Полное видео матча

УНИАН также сообщал о том, где смотреть матчи 23-го тура УПЛ.