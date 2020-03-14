Днепр-1 - Мариуполь: обзор и полное видео матча УПЛ
18:55, 14 марта 2020Футбол
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"Днепр-1" стартовал на втором этапе чемпионата домашним матчем.
Днепр-1 и Мариуполь встречались второй раз за неделю / фото: СК Днепр-1
В рамках 23-го тура чемпионата Украины в Днепре прошел матч между "Днепром-1" и "Мариуполем".
Хозяева поля одержали победу со счетом 2:0 благодаря голам Алексея Хобленко (с пенальти) и Владислава Супряги.
УПЛ, 23-й тур
Днепр-1 - Мариуполь - 2:0
Видеообзор матча
Днепр-1 – Мариуполь - 2:0. Обзор матча
Полное видео матча
УНИАН также сообщал о том, где смотреть матчи 23-го тура УПЛ.
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