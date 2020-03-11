Победа в овертайме: Динамо вдесятером пробилось в полуфинал Кубка Украины (видео)

Киевлянам в дополнительное время удалось дожать "Александрию".

Киевское "Динамо" стало полуфиналистом Кубка Украины. В непростом матче подопечные Алексея Михайличенко смогли пройти "Александрию" - 1:0.

Первый реальный голевой момент у "Динамо" возник на 52-й минуте - после удара Назария Русина "Александрию" спасла штанга.

На 55-й минуте "Динамо" осталось в меньшинстве - Мохамед Кадири получил вторую желтую карточку за грубый фол.

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Несмотря на игру вдесятером, на 79-й минуте киевлянам удалось забить, но гол был отменен из-за VAR. Русин получил пас от Сергея Сидорчука и нанес прицельный удар под штангу, но находился в минимальном офсайде.

В овертайме после еще одного шанса Русина "Александрию" спас Юрий Панькив, но во втором экстра-тайме он был бессилен, когда Виктор Цыганков после паса Томаша Кендзеры завершил хорошую атаку "Динамо". Этот гол остался единственным в матче.

"Динамо" - "Александрия" - 1:0

Гол: Цыганков, 106

"Динамо": Бущан, Кендзера, Попов, Шабанов, Миколенко, Кадири, Сидорчук, Караваев (Цыганков, 87), Буяльский (Шепелев, 84), Вербич (Андриевский, 117), Соль (Русин, 46)

"Александрия": Панькив, Лучкевич, Дубра, Бухал, Мирошниченко, Банада (Безбородько, 108), Довгий (Грицук, 75), Гречишкин, Мишенко (Задерака, 34), Ситало, Третьяков (Шендрик, 118)

Предупреждения: Кадири, Сидорчук, Попов - Бухал, Довгий, Мирошниченко, Гречишкин

Удаление: Кадири, 55 (повторное предупреждение)

Как сообщал УНИАН, ранее полуфиналистом Кубка Украины стал "Мариуполь".