Мариуполь одержал волевую победу в четвертьфинале Кубка Украины
Во втором полуфинальном матче Кубка Украины представитель Второй лиги "Альянс" из Новой Долины принимал команду из УПЛ "Мариуполь".
Хозяева забили первыми, но в итоге сотворить сенсацию не смогли. В результативном матче победу одержал "Мариуполь".
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"Альянс" - "Мариуполь" - 2:4
Голы: Осадчий, 24, Ярошенко, 45+2 - Кулаков, 30, Яворский, 36, Полегенько, 47, Муравский, 66.
"Альянс": Важинский, Загинайлов (Шпиренок, 90), Лучик, Медведев, Осадчий, Пикуль, Рогозинский, Сидоренко (Агапов, 61), В. Шарай (Приходько, 71), С. Шарай, Ярошенко.
"Мариуполь": Гальчук, Муравский, Яворский, Игнатенко (Федорчук, 46), Корниенко, Мишнев (Путря, 79), Полегенько, Тищенко, Фомин (Топалов, 74), Чех.
Удаление: Федорчук, 87 (повторное предупреждение).
Как сообщал УНИАН, первым полуфиналистом Кубка Украины стал представитель Первой лиги "Минай".