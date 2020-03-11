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Мариуполь одержал волевую победу в четвертьфинале Кубка Украины

20:39, 11 марта 2020
Футбол
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Мариуполь стал полуфиналистом турнира / фото: ФК Мариуполь

Хозяева забили первыми, но в итоге сотворить сенсацию не смогли. В результативном матче победу одержал "Мариуполь".

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"Альянс" - "Мариуполь" - 2:4

Голы: Осадчий, 24, Ярошенко, 45+2 - Кулаков, 30, Яворский, 36, Полегенько, 47, Муравский, 66.

"Альянс": Важинский, Загинайлов (Шпиренок, 90), Лучик, Медведев, Осадчий, Пикуль, Рогозинский, Сидоренко (Агапов, 61), В. Шарай (Приходько, 71), С. Шарай, Ярошенко.

"Мариуполь": Гальчук, Муравский, Яворский, Игнатенко (Федорчук, 46), Корниенко, Мишнев (Путря, 79), Полегенько, Тищенко, Фомин (Топалов, 74), Чех.

Удаление: Федорчук, 87 (повторное предупреждение).

Как сообщал УНИАН, первым полуфиналистом Кубка Украины стал представитель Первой лиги "Минай".

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