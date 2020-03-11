Мариуполь одержал волевую победу в четвертьфинале Кубка Украины

Приазовцы вышли в полуфинал, обыграв команду из Второй лиги.

Во втором полуфинальном матче Кубка Украины представитель Второй лиги "Альянс" из Новой Долины принимал команду из УПЛ "Мариуполь". Хозяева забили первыми, но в итоге сотворить сенсацию не смогли. В результативном матче победу одержал "Мариуполь". Читайте такжеФутболист Колоса признан лучшим игроком 22-го тура УПЛ (фото) "Альянс" - "Мариуполь" - 2:4 Голы: Осадчий, 24, Ярошенко, 45+2 - Кулаков, 30, Яворский, 36, Полегенько, 47, Муравский, 66. "Альянс": Важинский, Загинайлов (Шпиренок, 90), Лучик, Медведев, Осадчий, Пикуль, Рогозинский, Сидоренко (Агапов, 61), В. Шарай (Приходько, 71), С. Шарай, Ярошенко. "Мариуполь": Гальчук, Муравский, Яворский, Игнатенко (Федорчук, 46), Корниенко, Мишнев (Путря, 79), Полегенько, Тищенко, Фомин (Топалов, 74), Чех. Удаление: Федорчук, 87 (повторное предупреждение). Как сообщал УНИАН, первым полуфиналистом Кубка Украины стал представитель Первой лиги "Минай".

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