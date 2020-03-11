ПСЖ - Боруссия: где смотреть матч Лиги чемпионов

Во Франции состоится ответный поединок команд в 1/8 финала турнира.

11 марта на стадионе "Парк де Пренс" в Париже состоится ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между "Пари Сен-Жермен" и дортмундской "Боруссией".

Читайте такжеЛиверпуль - Атлетико: где смотреть матч Лиги чемпионов

Начало встречи - в 22.00.

В Украине матч в прямом эфире покажет телеканал "Футбол 1".

Первая игра состоялась в Дортмунде и завершилась победой хозяев поля со счетом 2:1.

Cтоит отметить, что матч в Париже будет проходить при пустых трибунах. Такое решение местной власти поддержали в УЕФА из-за распространения в Европе китайского коронавируса.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что матч Лиги чемпионов "Барселона" - "Наполи" пройдет без зрителей.