ПСЖ - Боруссия: где смотреть матч Лиги чемпионов
10:35, 11 марта 2020Футбол
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Во Франции состоится ответный поединок команд в 1/8 финала турнира.
Боруссия выиграла первый матч / REUTERS
11 марта на стадионе "Парк де Пренс" в Париже состоится ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между "Пари Сен-Жермен" и дортмундской "Боруссией".
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Начало встречи - в 22.00.
В Украине матч в прямом эфире покажет телеканал "Футбол 1".
Первая игра состоялась в Дортмунде и завершилась победой хозяев поля со счетом 2:1.
Cтоит отметить, что матч в Париже будет проходить при пустых трибунах. Такое решение местной власти поддержали в УЕФА из-за распространения в Европе китайского коронавируса.
Ранее УНИАН также сообщал о том, что матч Лиги чемпионов "Барселона" - "Наполи" пройдет без зрителей.
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