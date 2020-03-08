Украинская Премьер-лига: результаты 22-го тура, таблица после первого этапа

По итогам первого этапа чемпионата Украины сформированы две шестерки.

Завершились матчи 22-го тура Украинской Премьер-лиги, по итогам которого были окончательно сформированы две шестерки.

"Колос" сохранил место в топ-6, а "Мариуполь" уступил "Днепру-1" и не сумел пробиться в шестерку сильнейших.

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Сразу три команды по итогам 22-х туров претендуют на серебряные медали: "Динамо", "Заря" и "Десна", которые идут в пределах трех очков.

Результаты матчей

"Ворскла" - "Олимпик" - 1:0

Гол: Кулач, 63 (с пенальти)

"Десна" - "Заря" - 1:0

Гол: Филиппов, 37

"Александрия" - "Динамо" - 1:3

Голы: Гречишкин, 65 (с пенальти) - Шабанов, 45, Буяльский, 60, Миколенко, 85

ПФК "Львов" - "Карпаты" - 0:0

"Днепр-1" - "Мариуполь" - 3:0

Голы: Чичиков, 68, 88, Булеца, 81

"Колос" - "Шахтер" - 3:4

Голы: Милько, 37, Гавриш, 67 (пен.), Милько, 75 - Тайсон, 12 (пен.), Мораес, 31, 81, Тете, 60

Турнирная таблица

На втором этапе, который стартует 14 марта, команды проведут еще десять туров. После его окончания запланирован плей-офф за Лигу Европы.

УНИАН ранее опубликовал видеообзор матча "Днепр-1" - "Мариуполь".