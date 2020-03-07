Поучаствовал в разгроме: украинский футболист провел яркий матч в чемпионате Венгрии (видео)

Иван Петряк стал автором гола и помог отличиться партнеру.

Украинский полузащитник Иван Петряк, который выступает за "Фехервар", отличился голом в матче 24-го тура чемпионата Венгрии против "Академии Пушкаша".

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Украинец вышел на поле в старте, а в начале второго тайма вошел в штрафную и отдал передачу в центр - мяч после рикошета от ноги защитника попал к Бамгбойе, который нанес результативный удар.

Спустя всего девять минут Петряк начал прессинговать защитника, отобрал мяч и перебросил голкипера.

Результативная игра полузащитника помогла "Фехервару" одержать крупную победу со счетом 4:1.

Видео гола Бамгбойе с участием Петряка

Видео гола Петряка

УНИАН ранее сообщал о том, что Петряк оформил хет-трик за 12 минут в матче чемпионата Венгрии.