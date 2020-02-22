Уложился в 12 минут: украинский футболист сделал хет-трик в матче чемпионата Венгрии (видео)
Украинский полузащитник Иван Петряк, который выступает за "Фехервар", оформил хет-трик в матче 22-го тура чемпионата Венгрии против "Залаэгерсега".
Три гола в матче Петряк забил всего за двенадцать минут. На 49-й минуте украинец, который вышел на поле с первых минут, отправил мяч в сетку с острого угла после того, как его команда не реализовала пенальти. На 57-й и 61-й минутах Петряк нанес еще два прицельных удара из пределов штрафной.
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Результативная игра полузащитника помогла "Фехервару" одержать победу со счетом 4:1.
Отметим, что Петряк впервые в карьере оформил хет-трик.
На счету украинца теперь 5 голов и 5 ассистов в 30 матчах за "Фехервар".
Видео было опубликовано на странице M4Sport в Facebook.
Видео первого гола
Видео второго и третьего голов
Ранее УНИАН также сообщал о том, что украинский форвард Артем Кравец отметился голом в чемпионате Турции.