Уложился в 12 минут: украинский футболист сделал хет-трик в матче чемпионата Венгрии (видео)

Иван Петряк помог "Фехервару" одержать разгромную победу.

Украинский полузащитник Иван Петряк, который выступает за "Фехервар", оформил хет-трик в матче 22-го тура чемпионата Венгрии против "Залаэгерсега".

Три гола в матче Петряк забил всего за двенадцать минут. На 49-й минуте украинец, который вышел на поле с первых минут, отправил мяч в сетку с острого угла после того, как его команда не реализовала пенальти. На 57-й и 61-й минутах Петряк нанес еще два прицельных удара из пределов штрафной.

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Результативная игра полузащитника помогла "Фехервару" одержать победу со счетом 4:1.

Отметим, что Петряк впервые в карьере оформил хет-трик.

На счету украинца теперь 5 голов и 5 ассистов в 30 матчах за "Фехервар".

Видео было опубликовано на странице M4Sport в Facebook.

Видео первого гола

Видео второго и третьего голов

Ранее УНИАН также сообщал о том, что украинский форвард Артем Кравец отметился голом в чемпионате Турции.