Не сыграет в дерби с Арсеналом: появилась новая дата возвращения Ярмоленко на поле
Полузащитник "Вест Хэма" и сборной Украины Андрей Ярмоленко вернется на поле позже, чем предполагалось.
Читайте такжеЯрмоленко является самым высокооплачиваемым футболистом Вест Хэма: названа сумма
Об этом сообщает football.london.
По данным источника, 30-летний футболист точно не сыграет 7 марта в дерби с лондонским "Арсеналом", а также вряд ли появится на поле 15 марта против "Вулверхэмптона".
При этом Ярмоленко уже сыграл в закрытом для СМИ контрольном поединке с "Тоттенхэмом". Вингер провел на поле 60 минут.
Напомним, украинец получил травму задней поверхности бедра и не появляется на поле с 14 декабря. Ранее предполагалось, что он успеет восстановиться к началу марта. В текущем сезоне на счету Ярмоленко 3 гола и 1 ассист в 15 матчах АПЛ.
УНИАН ранее сообщал о том, что футболист сборной Украины вынужден играть с хронической травмой.