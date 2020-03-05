Не сыграет в дерби с Арсеналом: появилась новая дата возвращения Ярмоленко на поле

Украинец уже возобновил тренировки, однако пока не готов вернуться в игру.

Полузащитник "Вест Хэма" и сборной Украины Андрей Ярмоленко вернется на поле позже, чем предполагалось.

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Об этом сообщает football.london.

По данным источника, 30-летний футболист точно не сыграет 7 марта в дерби с лондонским "Арсеналом", а также вряд ли появится на поле 15 марта против "Вулверхэмптона".

При этом Ярмоленко уже сыграл в закрытом для СМИ контрольном поединке с "Тоттенхэмом". Вингер провел на поле 60 минут.

Напомним, украинец получил травму задней поверхности бедра и не появляется на поле с 14 декабря. Ранее предполагалось, что он успеет восстановиться к началу марта. В текущем сезоне на счету Ярмоленко 3 гола и 1 ассист в 15 матчах АПЛ.

УНИАН ранее сообщал о том, что футболист сборной Украины вынужден играть с хронической травмой.