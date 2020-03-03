Лига наций: результаты жеребьевки сезона-2020/21
3 марта в Амстердаме состоялась жеребьевка группового этапа Лиги наций 2020/21.
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В ходе процедуры по группам были распределены 55 сборных. В каждой из Лиг (A, B, C и D) были сформированы корзины согласно рейтингу УЕФА.
Результаты жеребьевки:
Лига A
Группа 1: Нидерланды, Италия, Босния и Герцеговина, Польша
Группа 2: Англия, Бельгия, Дания, Исландия
Группа 3: Португалия, Франция, Швеция, Хорватия
Группа 4: Швейцария, Испания, Украина, Германия
Лига B
Группа 1: Австрия, Норвегия, Северная Ирландия, Румыния
Группа 2: Чехия, Шотландия, Словакия, Израиль
Группа 3: Россия, Сербия, Турция, Венгрия
Группа 4: Уэльс, Финляндия, Ирландия, Болгария
Лига C
Группа 1: Черногория, Кипр, Люксембург, Азербайджан
Группа 2: Грузия, Северная Македония, Эстония, Армения
Группа 3: Греция, Косово, Словения, Молдова
Группа 4: Албания, Беларусь, Литва, Казахстан
Лига D
Группа 1: Мальта, Андорра, Латвия, Фарерские острова
Группа 2: Сан-Марино, Лихтенштейн, Гибралтар
Матчи группового этапа будут проходить с 3 сентября по 17 ноября текущего года. Поединки будут разбиты на шесть туров. Команды сыграют друг против друга дома и на выезде. Победители четырех групп лиги А выйдут в финальную стадию турнира, которая запланирована на 2, 3 и 6 июня 2021 года.
Команды, которые станут последними в своих группах, опустятся в дивизион рангом ниже, а победителей групп в Лигах B, C и D ждет повышение.
Также запланированы стыковые матчи. Их базовые даты - 24, 25, 28 и 29 марта 2022 года.
УНИАН ранее сообщал о том, с кем и в каких городах сборная Украины сыграет перед Евро-2020.