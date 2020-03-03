Лига наций: результаты жеребьевки сезона-2020/21

Сборная Украины сыграет в группе 4 Лиги A.

3 марта в Амстердаме состоялась жеребьевка группового этапа Лиги наций 2020/21.

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В ходе процедуры по группам были распределены 55 сборных. В каждой из Лиг (A, B, C и D) были сформированы корзины согласно рейтингу УЕФА.

Результаты жеребьевки:

Лига A

Группа 1: Нидерланды, Италия, Босния и Герцеговина, Польша

Группа 2: Англия, Бельгия, Дания, Исландия

Группа 3: Португалия, Франция, Швеция, Хорватия

Группа 4: Швейцария, Испания, Украина, Германия

Лига B

Группа 1: Австрия, Норвегия, Северная Ирландия, Румыния

Группа 2: Чехия, Шотландия, Словакия, Израиль

Группа 3: Россия, Сербия, Турция, Венгрия

Группа 4: Уэльс, Финляндия, Ирландия, Болгария

Лига C

Группа 1: Черногория, Кипр, Люксембург, Азербайджан

Группа 2: Грузия, Северная Македония, Эстония, Армения

Группа 3: Греция, Косово, Словения, Молдова

Группа 4: Албания, Беларусь, Литва, Казахстан

Лига D

Группа 1: Мальта, Андорра, Латвия, Фарерские острова

Группа 2: Сан-Марино, Лихтенштейн, Гибралтар

Матчи группового этапа будут проходить с 3 сентября по 17 ноября текущего года. Поединки будут разбиты на шесть туров. Команды сыграют друг против друга дома и на выезде. Победители четырех групп лиги А выйдут в финальную стадию турнира, которая запланирована на 2, 3 и 6 июня 2021 года.

Команды, которые станут последними в своих группах, опустятся в дивизион рангом ниже, а победителей групп в Лигах B, C и D ждет повышение.

Также запланированы стыковые матчи. Их базовые даты - 24, 25, 28 и 29 марта 2022 года.

УНИАН ранее сообщал о том, с кем и в каких городах сборная Украины сыграет перед Евро-2020.