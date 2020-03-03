Жеребьевка Лиги наций УЕФА: онлайн-трансляция и итоги
3 марта в Амстердаме прошла жеребьевка Лиги наций 2020-2021. По ее итогам сборная Украины получила трех соперников в Лиге А.
УНИАН вел онлайн-трансляцию жеребьевки Лиги наций.
В следующем розыгрыше Лиги наций сыграют 55 сборных, которые были распределены по группам в четырех дивизионах.
Сборная Украины сыграет в самом сильном дивизионе - Лиге А. Украинская команда была посеяна в третьей корзине и получила в соперники сборные Швейцарии, Испании и Германии.
Жеребьевка Лиги наций
Онлайн-трансляция
Все группы в одной картинке
Итоги жеребьевки Лиги А
Группа 1: Нидерланды, Италия, Босния и Герцеговина, Польша
Группа 2: Англия, Бельгия, Дания, Исландия
Группа 3: Португалия, Франция, Швеция, Хорватия
Группа 4: Швейцария, Испания, Украина, Германия
А с первой корзиной нашей сборной повезло. Наш соперник - Швейцария.
Вторая корзина. Испания достается Украине!
И первым соперником сборной Украины становится сборная Германии!
Легендарный Луиш Фигу появился на сцене. От него зависит, кто достанется сборной Украины.
Ну что ж, а теперь самое интересное - Лига А. Скоро узнаем соперников сборной Украины.
Итоги жеребьевки Лиги В
Группа 1: Австрия, Норвегия, Северная Ирландия, Румыния
Группа 2: Чехия, Шотландия, Словакия, Израиль
Группа 3: Россия, Сербия, Турция, Венгрия
Группа 4: Уэльс, Финляндия, Ирландия, Болгария
Знаменитый нидерландский полузащитник Рафаэль ван дер Ваарт примет участие в жеребьевке.
Далее будут распределены по группам команды из Лиги В.
Итоги жеребьевки Лиги C
Группа 1: Азербайджан, Люксембург, Кипр, Черногория
Группа 2: Армения, Эстония, Македония, Грузия
Группа 3: Молдова, Словения, Косово, Греция
Группа 4: Казахстан, Литва, Беларусь, Албания
Экс-игрок "Арсенала" Филипп Сендерос будет "жеребить" Лигу С.
Переходим к Лиге С, там уже 16 команд и четыре группы.
Итоги жеребьевки Лиги D
Группа 1: Мальта, Андорра, Латвия, Фарерские острова
Группа 2: Сан-Марино, Лихтенштейн, Гибралтар
Жеребьевка начинается с Лиги D - самой низкой по рангу.
Знаменитый экс-вратарь сборной Англии Дэвид Симен будет принимать участие в жеребьевке. Он уже на цсене.
Церемония жеребьевки начинается!
Все готово к началу жеребьевки
Состав корзин:
Лига A
Корзина 1: Португалия, Нидерланды, Англия, Швейцария
Корзина 2: Бельгия, Франция, Испания, Италия
Корзина 3: Босния и Герцеговина, Украина, Дания, Швеция
Корзина 4: Хорватия, Польша, Германия, Исландия
Лига B
Корзина 1: Россия, Австрия, Уэльс, Чехия
Корзина 2: Шотландия, Норвегия, Сербия, Финляндия
Корзина 3: Словакия, Турция, Ирландия, Северная Ирландия
Корзина 4: Болгария, Израиль, Венгрия, Румыния
Лига C
Корзина 1: Греция, Албания, Черногория, Грузия
Корзина 2: Северная Македония, Косово, Беларусь, Кипр
Корзина 3: Эстония, Словения, Литва, Люксембург
Корзина 4: Армения, Азербайджан, Казахстан, Молдова
Лига D
Корзина 1: Гибралтар, Фарерские острова, Латвия, Лихтенштейн
Корзина 2: Андорра, Мальта, Сан-Марино
Сборные 55 ассоциаций были распределены по лигам в соответствии с рейтингом коэффициентов УЕФА для сборных (1-16 попали в Лигу А, 17-32 - в Лигу В, 33-48 - в Лигу С, 49-55 - в Лигу D)
Ролик о том, как будет проходить розыгрыш Лиги наций 2020-2021.
🧐🧐🧐 pic.twitter.com/KzBqImoEVD— UEFA Nations League (@EURO2020) March 2, 2020
Матчи группового этапа Лиги наций пройдут с 3 сентября 2020 года по 17 ноября 2020-го. Команды сыграют друг против друга дома и на выезде. Победители четырех групп лиги А выйдут в финальную стадию турнира, которая запланирована на июнь 2021 года.
Команды, которые займут последние места в своих группах, опустятся в дивизион рангом ниже, а команды, которые финишируют первыми в Лигах В, С и D поднимутся выше.