Жеребьевка Лиги наций УЕФА: онлайн-трансляция и итоги

Сборная Украины узнала своих соперников во втором в истории розыгрыше Лиги наций.

3 марта в Амстердаме прошла жеребьевка Лиги наций 2020-2021. По ее итогам сборная Украины получила трех соперников в Лиге А.

УНИАН вел онлайн-трансляцию жеребьевки Лиги наций.

В следующем розыгрыше Лиги наций сыграют 55 сборных, которые были распределены по группам в четырех дивизионах.

Сборная Украины сыграет в самом сильном дивизионе - Лиге А. Украинская команда была посеяна в третьей корзине и получила в соперники сборные Швейцарии, Испании и Германии.

Жеребьевка Лиги наций

Онлайн-трансляция

Все группы в одной картинке

Итоги жеребьевки Лиги А

Группа 1: Нидерланды, Италия, Босния и Герцеговина, Польша

Группа 2: Англия, Бельгия, Дания, Исландия

Группа 3: Португалия, Франция, Швеция, Хорватия

Группа 4: Швейцария, Испания, Украина, Германия

А с первой корзиной нашей сборной повезло. Наш соперник - Швейцария.

Вторая корзина. Испания достается Украине!

И первым соперником сборной Украины становится сборная Германии!

Легендарный Луиш Фигу появился на сцене. От него зависит, кто достанется сборной Украины.

Ну что ж, а теперь самое интересное - Лига А. Скоро узнаем соперников сборной Украины.

Итоги жеребьевки Лиги В

Группа 1: Австрия, Норвегия, Северная Ирландия, Румыния

Группа 2: Чехия, Шотландия, Словакия, Израиль

Группа 3: Россия, Сербия, Турция, Венгрия

Группа 4: Уэльс, Финляндия, Ирландия, Болгария

Знаменитый нидерландский полузащитник Рафаэль ван дер Ваарт примет участие в жеребьевке.

Далее будут распределены по группам команды из Лиги В.

Итоги жеребьевки Лиги C

Группа 1: Азербайджан, Люксембург, Кипр, Черногория

Группа 2: Армения, Эстония, Македония, Грузия

Группа 3: Молдова, Словения, Косово, Греция

Группа 4: Казахстан, Литва, Беларусь, Албания

Экс-игрок "Арсенала" Филипп Сендерос будет "жеребить" Лигу С.

Переходим к Лиге С, там уже 16 команд и четыре группы.

Итоги жеребьевки Лиги D

Группа 1: Мальта, Андорра, Латвия, Фарерские острова

Группа 2: Сан-Марино, Лихтенштейн, Гибралтар

Жеребьевка начинается с Лиги D - самой низкой по рангу.

Знаменитый экс-вратарь сборной Англии Дэвид Симен будет принимать участие в жеребьевке. Он уже на цсене.

Церемония жеребьевки начинается!

Все готово к началу жеребьевки

Состав корзин:

Лига A

Корзина 1: Португалия, Нидерланды, Англия, Швейцария

Корзина 2: Бельгия, Франция, Испания, Италия

Корзина 3: Босния и Герцеговина, Украина, Дания, Швеция

Корзина 4: Хорватия, Польша, Германия, Исландия

Лига B

Корзина 1: Россия, Австрия, Уэльс, Чехия

Корзина 2: Шотландия, Норвегия, Сербия, Финляндия

Корзина 3: Словакия, Турция, Ирландия, Северная Ирландия

Корзина 4: Болгария, Израиль, Венгрия, Румыния

Лига C

Корзина 1: Греция, Албания, Черногория, Грузия

Корзина 2: Северная Македония, Косово, Беларусь, Кипр

Корзина 3: Эстония, Словения, Литва, Люксембург

Корзина 4: Армения, Азербайджан, Казахстан, Молдова

Лига D

Корзина 1: Гибралтар, Фарерские острова, Латвия, Лихтенштейн

Корзина 2: Андорра, Мальта, Сан-Марино

Сборные 55 ассоциаций были распределены по лигам в соответствии с рейтингом коэффициентов УЕФА для сборных (1-16 попали в Лигу А, 17-32 - в Лигу В, 33-48 - в Лигу С, 49-55 - в Лигу D)

Ролик о том, как будет проходить розыгрыш Лиги наций 2020-2021.

Матчи группового этапа Лиги наций пройдут с 3 сентября 2020 года по 17 ноября 2020-го. Команды сыграют друг против друга дома и на выезде. Победители четырех групп лиги А выйдут в финальную стадию турнира, которая запланирована на июнь 2021 года.

Команды, которые займут последние места в своих группах, опустятся в дивизион рангом ниже, а команды, которые финишируют первыми в Лигах В, С и D поднимутся выше.