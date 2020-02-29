Не состоится даже без зрителей: в Италии перенесли матч Ювентус - Интер из-за коронавируса

Всего принято решение отложить пять поединков.

Руководство итальянской Серии A приняло решение перенести пять поединков из-за распространения китайского коронавируса.

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Об этом сообщила пресс-служба элитного дивизиона чемпионата Италии по футболу.

Таким образом, отменены поединки "Удинезе" - "Фиорентина" (29 февраля), "Милан" - "Дженоа", "Парма" - СПАЛ, "Сассуоло" - "Брешиа" и "Ювентус" - "Интер" (все - 1 марта).

Ожидалось, что игры состоятся, но пройдут без зрителей, однако в итоге было решено принять более кардинальные меры.

Все пять матчей перенесены на 13 мая. Изначально в этот день планировалось проведение финала Кубка Италии, но теперь он пройдет 20 мая.

Напомним, Италия стала четвертым крупнейшим очагом коронавируса в мире.

УНИАН ранее сообщал о том, что столетний болельщик посетил матч "Ювентуса" в день своего юбилея.