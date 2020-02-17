Столетний болельщик посетил матч Ювентуса в день своего юбилея (фото)

Сильвио Фассон всю жизнь болеет за туринский клуб.

Болельщик итальянского "Ювентуса" Сильвио Фассон посетил матч любимой команды в день своего юбилея - 16 февраля ему исполнилось 100 лет.

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Об этом сообщается на официальной странице "Ювентуса" в Facebook.

Фассон побывал на матче 24-го тура Серии А между "Ювентусом" и "Брешией" (туринцы выиграли 2:0) и получил в подарок от любимого клуба футболку со своим именем и цифрой 100 вместо игрового номера.

"Сто лет черно-белой страсти. Фанат "Юве" Сильвио Фассон отметил сегодня очень особенный день рождения", - говорится в сообщении туринского клуба.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что турецкие фанаты провели оригинальную акцию во время матча.