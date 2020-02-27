Гвардиола установил рекорд в плей-офф Лиги чемпионов

Испанский тренер побил рекорд по количеству побед в матчах навылет.

Наставник "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола стал рекордсменом среди тренеров по количеству побед в матчах плей-офф Лиги чемпионов.

Об этом в Twitter сообщает Opta.

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Победа "Манчестер Сити" над "Реалом" (2:1) стала для Гвардиолы 28-й в матчах ЛЧ на выбывание.

По этому показателю Гвардиола обошел сразу трех своих коллег: Карло Анчелотти, Алекса Фергюсона и Жозе Моуриньо, у которых по 27 побед.

Отметим также, что Гвардиола стал первым тренером в 21 веке, которому удалось десять раз обыграть "Реал".

Как сообщал УНИАН, "Манчестер Сити" одержал победу на "Бернабеу" со счетом 2:1.