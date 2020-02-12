Динамо обнародовало налоговые декларации трех игроков команды

Киевский клуб ответил на обвинения в уклонении от уплаты налогов.

Киевское "Динамо" опубликовало налоговые декларации голкипера Дениса Бойко, а также полузащитников Сергея Сидорчука и Виталия Буяльского за 2018 год.

Об этом сообщается в материале на официальном сайте "Динамо".

Киевский клуб ответил на публикацию издания "Экономическая правда", которое опубликовало зарплатную ведомость игроков "Динамо" за декабрь 2019 года, сообщив, что, по документам, большинство из них получает менее 20 тысяч гривен в месяц при реальной зарплате в 50-60 тысяч долларов. А основные выплаты по "черным" зарплатам, по данным издания, проходят через оффшорные компании "Newport Managmet" и "Динамо Киев Кипр ЛТД".

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"Заявляем, что налоги с доходов в виде заработной платы персонала и футболистов ООО "ФК "Динамо" Киев" уплачиваются в бюджет в полном объеме в соответствии с действующим законодательством, что подтверждено неоднократными плановыми и внеплановыми проверками контролирующих органов", - говорится в заявлении "Динамо".

В "Динамо" подчеркнули, что три футболиста "Динамо" обратились в клуб с просьбой обнародовать их декларации за 2018 год (срок декларирования за 2019 год еще не наступил), чтобы опровергнуть информацию о якобы неуплате налогов с их стороны.

В соответствии с данными в декларациях, Бойко заплатил налоги в размере 910 тысяч гривен, Буяльский - 1,43 миллиона гривен, а Сидорчук - 2,29 миллиона.

В "Динамо" также подчеркнули, что за 2018 год клуб и игроки суммарно "уплатили суммарно более 84,5 миллиона гривен, из которых НДФЛ составляет более 52 млн грн, а военный сбор - более 3,3 миллиона гривен".

С декларациями игроков "Динамо" можно ознакомиться, перейдя по ссылкам:

Декларация Дениса Бойко

Декларация Виталия Буяльского

Декларация Сергея Сидорчука

Ранее УНИАН также сообщал о том, что экс-футболист "Динамо" назвал скромную сумму, на которую может прожить в Турции.