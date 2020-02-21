ФИФА наказала клуб УПЛ трансферным баном за долг перед футболистом

"Александрия" не сможет подписывать новых игроков, пока не решит этот вопрос.

Международная федерация футбола (ФИФА) наложила на клуб украинской Премьер-лиги "Александрию" запрет на регистрацию новичков.

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Об этом сообщил портал Sport Arena, получивший ответ ФИФА на запрос по данному вопросу.

Речь идет о долге перед хорватским нападающим Йосипом Баришичем в размере 233 тысяч долларов. Первое решение по этому делу было вынесено еще 27 сентября 2017 года. Тогда клуб обязали выплатить эту сумму, однако деньги переведены не были.

25 сентбря 2019 года Дисциплинарный комитет ФИФА начислил "Александрии" штраф и дал еще 30 дней для выполнения требования. Клуб вновь этого не сделал, за что получил трансферный бан.

Наказание вступило в силу 23 января. "Александрия" пыталась оспорить это решение в связи с тем, что долг образовал ПФК "Александрия", в то время, как нынешний клуб ФК "Александрия" является другим юридическим лицом.

Форвард Баришич выступал за "Александрию" в сезоне 2011/12, провел 5 матчей и не отметился результативными действиями.

ФИФА снимет запрет, когда клуб погасит задолженность. В настоящий момент "Александрия" не может заявить в УПЛ новичков Артема Гордиенко, Богдана Мышенко и Романа Вантуха.

УНИАН ранее сообщал о том, что "Александрия" вошла в топ-25 самых эффективных клубов в Европе.