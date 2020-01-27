Динамо - среди худших: команда УПЛ вошла в топ-25 самых эффективных в Европе

"Александрия" наиболее продуктивно распоряжается мячом в украинском футболе.

Клуб украинской Премьер-лиги "Александрия" вошла в топ-25 самых эффективных команд европейского футбола.

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Данные опубликовала Футбольная обсерватория CIES.

Рейтинг был составлен по показателю xPoints, который рассчитывается соотношением ожидаемых голов (xG) и владения мячом. Этот показатель демонстрирует разницу между ожидаемыми очками и теми, которые команды в итоге набрали в национальных чемпионатах.

Самым эффективным клубом украинской Премьер-лиги стала "Александрия", которая вошла в топ-25, заняв 21-е место вместе с "Бристоль Сити". У команды Владимира Шарана ожидаемые очки - 1,30, а в среднем она набирает 1,83 очка за игру УПЛ. Таким образом, показатель эффективности составляет +0,53.

В первую тройку среди украинских клубов вошли также "Мариуполь" (+0,33) и "Шахтер" (+0,29). Худшей командой УПЛ стало киевское "Динамо" (-0,43). От подопечных Алексея Михайличенко в среднем за игру ожидают 2,43 очка, но заработать удается 2,0 очка.

В первой тройке Европы находятся румынская "Астра" (+0,85), турецкий "Сивасспор" (+0,73) и португальская "Бенфика" (+0,71).

В нынешнем сезоне УПЛ лидером является "Шахтер", который набрал 50 очков и опережает "Динамо" на 14 пунктов.

УНИАН ранее сообщал о том, что "Шахтер" обошел "Динамо" в рейтинге лучших клубов мира.