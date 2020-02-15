Манчестер Сити может быть наказан снятием очков в АПЛ после дисквалификации от УЕФА

Существует вероятность, что клуб получит еще одно наказание, но уже на внутренней арене.

Английская Премьер-лига может наказать "Манчестер Сити" после решения УЕФА исключить клуб из еврокубков из-за нарушения финансового фэйр-плей.

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Об этом сообщает The Independent.

По информации издания, руководство АПЛ считает, что нарушения клуба касаются не только международных турниров, но также влияли и на борьбу в чемпионате Англии.

Одним из основных вариантов рассматривается снятие с "Ман Сити" очков в турнирной таблице АПЛ. При этом официально такое решение еще не принято.

На данный момент "Ман Сити" занимает второе место в АПЛ, опережая "Лестер" на одно очко.

Напомним, УЕФА на два года отстранил "Ман Сити" от участия в еврокубках из-за того, что клуб завышал спонсорские доходы в отчетах, которые были предоставлены в 2012-2016 годах. Также "горожане" заплатят штраф в размере 30 миллионов евро.

При этом в Манчестере заявили, что намерены обращаться с апелляцией в Спортивный арбитражный суд (CAS).

Ранее УНИАН также сообщал о том, что стало известно, кто получит путевку в Лигу чемпионов вместо "Манчестер Сити".