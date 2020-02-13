"Сборная" "ДНР" провела футбольный матч в Крыму

Поединок состоялся в Симферополе.

13 февраля в Симферополе состоялся футбольный матч, в котором клуб "Кызылташ" из Бахчисарая встречался со "сборной" так называемой "ДНР".

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Об этом сообщает "Крым.Реалии".

Команды играли на стадионе "Фиолент" при пустых трибунах. Причины отсутствия болельщиков не уточняются.

"Кызылташ" одержал победу благодаря голу, который был забит с пенальти на 33-й минуте.

В анонсе матча говорилось, что он проходит "под патронатом главы Крыма Сергея Аксенова".

"Кызылташ" выступает в чемпионате Крыма по футболу, в котором занимает пятое место. Первенство было создано на полуострове в 2015-м году после того, как при содействии УЕФА был создан Крымский футбольный союз, а местным командам запретили играть в чемпионате России.

УНИАН ранее сообщал о том, что на матче Лиги чемпионов был замечен флаг "ДНР".