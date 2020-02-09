Шахтер победой завершил сборы в Турции (видео)

В заключительном контрольном матче "горняки" обыграли латвийский "Вентспилс".

Донецкий "Шахтер" провел заключительный спарринг на втором подготовительном сборе в Турции. Подопечные Луиша Каштру играли против бронзового призера чемпионата Латвии "Вентспилса" и одержали минимальную победу. Читайте такжеБитва двух чемпионов: Шахтер представил промо к матчу с Бенфикой (видео) Единственный в матче гол был забит в первом тайме - пенальти реализовал бразильский хавбек Маркос Антонио. "Шахтер" - "Вентспилс" - 1:0 Гол: Антонио (17, пен) "Шахтер": Шевченко (Трубин, 46), Сиприано (Исмаили, 46), Матвиенко (Хочолава, 46), Бондарь (Витао, 64), Болбат (Кривцов, 46), Степаненко (Приходько, 70), Вакула (Марлос, 46), Антонио, Бондаренко (Крыськив, 64), Тете (Фернандо, 70), Мораес (Сикан, 46) Напомним, 20 февраля "Шахтеру" предстоит стартовать в плей-офф Лиги Европы домашним матчем против "Бенфики". Как сообщал УНИАН, ранее "Шахтер" в контрольном матче обыграл словенский клуб.

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