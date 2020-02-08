Шахтер одержал волевую победу над словенцами в товарищеском матче (видео)

"Горняки" первыми пропустили, но смогли в итоге переломить ход игры.

Донецкий "Шахтер" провел контрольный матч на подготовительном сборе в Турции. Соперником подопечных Луиша Каштру была словенская "Олимпия" из Любляны.

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Спарринг завершился волевой победой чемпиона Украины. "Шахтер" первым пропустил, но в концовке поединка забил трижды усилиями Алана Патрика, Евгения Коноплянки и Жуниора Мораеса.

"Шахтер" - "Олимпия» - 3:1

Гол: Патрик, 82, Коноплянка, 89, Мораес, 90 - Вукушич, 27

"Шахтер" (1-й тайм): Пятов, Витао, Кривцов, Хочолава, Исмаили, Степаненко, Бондаренко, Тете, Марлос, Тайсон, Сикан (Фернандо, 27)

"Шахтер" (2-й тайм): Пятов, Болбат, Бондарь, Матвиенко, Сиприано, Маркос Антонио, Патрик, Вакула, Коваленко, Коноплянка, Мораес

"Шахтер" представил видеообзор матча на своем официальном канале в YouTube.

Заключительный матч в Турции дончане проведут против латвийского "Вентспилса" 9 февраля.

УНИАН ранее сообщал о том, что "Шахтер" представил промо к матчу с "Бенфикой".