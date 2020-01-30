22 года в футболе: знаменитый бразильский защитник объявил о завершении карьеры (видео)
Бразильский защитник Лусимар Феррейра да Силва, более известный как Лусио, объявил о завершении карьеры.
Лусио принял решение повесить бутсы на гвоздь в 41 год. Об этом бразилец сообщил в Instagram.
"После 22 лет, которые я посвятил футболу, настал день повесить бутсы на гвоздь. Я премного благодарен Богу за футбол, а также за мою семью!", - отметил Лусио.
Бразилец записал специальное видео возле чемпионской футболки сборной Бразилии и поставил свою бутсы на полку.
Depois de 22 anos me dedicando ao futebol , chegou o dia de pendurar as chuteiras , com muita gratidão a Deus ao futebol e a minha família ! ❤️🙏🏻 ⚽️@dionebr16 @vicky_ferreirac @valeferreira1204 @jvf_03 After 22 years of dedicating myself to football, the day came to hang up my boots, with great gratitude to God for football and my family! ❤️🙏 ⚽️ @ dionebr16 @vicky_ferreirac @ valeferreira1204 @ jvf_03
Читайте также"Эрдоган забрал все": легенда турецкого футбола работает таксистом в США
Последним клубом Лусио был бразильский "Бразильенсе", за который он выступал с 2018 по 2019 годы.
По ходу своей профессиональной карьеры, которая длилась с 1997 года, защитник играл за "Байер", "Баварию", "Интер" и ряд других клубов. Он трижды становился чемпионом Германии, один раз - чемпионом Италии, один раз побеждал в Лиге чемпионов (с "Интером"), а также завоевал ряд других трофеев.
За сборную Бразилии Лусио провел 105 матчей. Вместе с командой он стал чемпионом мира в 2002 году, а также побеждал в Кубке конфедераций в 2005 и 2009 годах.
Ранее УНИАН также сообщал о том, что Криштиану Роналду достиг исторической отметки подписчиков в Instagram.