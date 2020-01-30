22 года в футболе: знаменитый бразильский защитник объявил о завершении карьеры (видео)

Лусио выступал на профессиональном уровне до 41 года и становился чемпионом мира.

Бразильский защитник Лусимар Феррейра да Силва, более известный как Лусио, объявил о завершении карьеры.

Лусио принял решение повесить бутсы на гвоздь в 41 год. Об этом бразилец сообщил в Instagram.

"После 22 лет, которые я посвятил футболу, настал день повесить бутсы на гвоздь. Я премного благодарен Богу за футбол, а также за мою семью!", - отметил Лусио.

Бразилец записал специальное видео возле чемпионской футболки сборной Бразилии и поставил свою бутсы на полку.

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Последним клубом Лусио был бразильский "Бразильенсе", за который он выступал с 2018 по 2019 годы.

По ходу своей профессиональной карьеры, которая длилась с 1997 года, защитник играл за "Байер", "Баварию", "Интер" и ряд других клубов. Он трижды становился чемпионом Германии, один раз - чемпионом Италии, один раз побеждал в Лиге чемпионов (с "Интером"), а также завоевал ряд других трофеев.

За сборную Бразилии Лусио провел 105 матчей. Вместе с командой он стал чемпионом мира в 2002 году, а также побеждал в Кубке конфедераций в 2005 и 2009 годах.

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