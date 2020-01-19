Шевченко попросил изменить регламент УПЛ по ходу сезона - СМИ

Главный тренер сборной Украины хочет, чтобы в чемпионате отменили плей-офф за попадание в Лигу Европы.

Украинская Премьер-лига может отменить плей-офф за право выступать в еврокубках в текущем чемпионате.

Об этом сообщил ведущий программы "ТаТоТаке" Сергей Болотников.

С такой просьбой в Украинскую ассоциацию футбола обратился главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко.

В связи с предстоящей подготовкой национальной команды к выступлению на Евро-2020 Шевченко хочет, чтобы сезон в украинском футболе завершился как можно раньше.

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"Шева надавил на федерацию, а федерация - на УПЛ. Не знаю, кому именно принадлежит эта идея. Но клубам пришло письмо от УПЛ с вопросом о том, как они отнесутся к возможной отмене плей-офф за место в еврокубках", - сообщил Болотников.

"Не думаю, что большинство клубов поддержат эту идею. И если федерация начнет силой продавливать это решение - это будет грандиозный скандал", - также отметил ведущий.

Напомним, согласно регламенту, после окончания второго этапа УПЛ должен пройти плей-офф за право выхода в Лигу Европы. В нем сыграют команды, которые займут пятое, шестое, седьмое и восьмое места (а если путевка в ЛЕ достанется победителю Кубка Украины, то в плей-офф попадут четвертая, пятая, шестая и седьмая команды).

Ранее УНИАН также сообщал о том, что УПЛ представила расписание первых туров в 2020 году.