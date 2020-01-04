Почти сто тысяч: определен самый посещаемый футбольный матч 2019 года

В топ-3 два поединка прошли в Европе, а еще один - в ЮАР.

Представлен рейтинг самых посещаемых футбольных матчей по итогам 2019 года.

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Топ-10 составил портал Transfermarkt.

Первое место занял полуфинал прошлого розыгрыша Лиги чемпионов 1 мая, в котором "Барселона" принимала "Ливерпуль" и одержала победу со счетом 3:0. Поединок прошел на "Камп Ноу" в Барселоне и собрал на трибунах 98299 зрителей.

В топ-3 также вошли матч между "Кайзер Чифс" и "Орландо Пайретс" в ЮАР и противостояние "Манчестер Сити" и "Уотфорда" на "Уэмбли".

Топ-10 рейтинга:

1. "Барселона" - "Ливерпуль" ("Камп Ноу", Барселона, 1 мая) - 98 299 зрителей

2. "Кайзер Чифс" - "Орландо Пайретс" ("Соккер Сити", Йоханнесбург, 9 ноября) - 88 000 зрителей

3. "Манчестер Сити" - "Уотфорд" ("Уэмбли", Лондон, 18 мая) - 85 854 зрителя

4. Несколько матчей по ходу года ("Сигнал Идуна Парк", Дортмунд) - 81 365 зрителей

5. "Реал" - "Барселона" ("Сантьяго Бернабеу", Мадрид, 27 февраля) - 80 472 зрителя

6. Несколько матчей по ходу года ("Азади", Тегеран) - 80 000 зрителей

7. Франция - Албания ( "Стад де Франс", Сен-Дени, 7 сентября) - 78 000 зрителей

8. "Милан" - "Интер" ("Сан-Сиро", Милан, 17 марта) - 77 749 зрителей

9. Несколько матчей по ходу года ("Альянц Арена", Мюнхен) - 75 000 зрителей

10. "Герта" - "Боруссия" Д ("Олимпийский стадион", Берлин, 16 марта) - 74 667 зрителей.

УНИАН ранее также сообщал о том, что пять игроков "Ливерпуля" вошли в символическую сборную 2019 года.