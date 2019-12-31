Названа лучшая команда мира в 2019 году

Международная ассоциация спортивной прессы выбрала лучшую команду года.

Английский "Ливерпуль" признан лучшей командой 2019 года по версии Международной ассоциации спортивной прессы.

Об этом сообщается на официальном сайте организации.

По итогам опроса "Ливерпуль" получил 908 голосов (30,21%). Английский клуб опередил женскую сборную США по футболу, а также сборную ЮАР по регби.

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Напомним, в 2019 году "Ливерпуль" выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА, а также Клубный чемпионат мира.

Топ-10 команд мира в 2019 году

1. "Ливерпуль" (футбол, мужчины) - 30,21%

2. Сборная США (футбол, женщины) - 17,9

3. Сборная ЮАР (регби, мужчины) - 14,44

4. Сборная Бразилии (волейбол, мужчины) - 8,88

5. "Дьери Ауди" (гандбол, женщины) - 5,79

6. Сборная Дании (гандбол, мужчины) - 4,59

7. Команда Норвегии (биатлон) - 3,89

8. Сборная Италии (водное поло, мужчины) - 3,79

9. Сборная Испании (баскетбол, женщины) - 3,26

10. Смешанная команда Японии (дзюдо) - 2,43

УНИАН ранее также сообщал о том, что Лионель Месси возглавил рейтинг ста лучших футболистов десятилетия.