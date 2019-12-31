Названа лучшая команда мира в 2019 году
Английский "Ливерпуль" признан лучшей командой 2019 года по версии Международной ассоциации спортивной прессы.
Об этом сообщается на официальном сайте организации.
По итогам опроса "Ливерпуль" получил 908 голосов (30,21%). Английский клуб опередил женскую сборную США по футболу, а также сборную ЮАР по регби.
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Напомним, в 2019 году "Ливерпуль" выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА, а также Клубный чемпионат мира.
Топ-10 команд мира в 2019 году
1. "Ливерпуль" (футбол, мужчины) - 30,21%
2. Сборная США (футбол, женщины) - 17,9
3. Сборная ЮАР (регби, мужчины) - 14,44
4. Сборная Бразилии (волейбол, мужчины) - 8,88
5. "Дьери Ауди" (гандбол, женщины) - 5,79
6. Сборная Дании (гандбол, мужчины) - 4,59
7. Команда Норвегии (биатлон) - 3,89
8. Сборная Италии (водное поло, мужчины) - 3,79
9. Сборная Испании (баскетбол, женщины) - 3,26
10. Смешанная команда Японии (дзюдо) - 2,43
УНИАН ранее также сообщал о том, что Лионель Месси возглавил рейтинг ста лучших футболистов десятилетия.