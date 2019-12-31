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Названа лучшая команда мира в 2019 году

10:46, 31 декабря 2019
Футбол
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Ливерпуль / REUTERS

Об этом сообщается на официальном сайте организации.

По итогам опроса "Ливерпуль" получил 908 голосов (30,21%). Английский клуб опередил женскую сборную США по футболу, а также сборную ЮАР по регби.

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Напомним, в 2019 году "Ливерпуль" выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА, а также Клубный чемпионат мира.

Топ-10 команд мира в 2019 году

1. "Ливерпуль" (футбол, мужчины) - 30,21%

2. Сборная США (футбол, женщины) - 17,9

3. Сборная ЮАР (регби, мужчины) - 14,44

4. Сборная Бразилии (волейбол, мужчины) - 8,88

5. "Дьери Ауди" (гандбол, женщины) - 5,79

6. Сборная Дании (гандбол, мужчины) - 4,59

7. Команда Норвегии (биатлон) - 3,89

8. Сборная Италии (водное поло, мужчины) - 3,79

9. Сборная Испании (баскетбол, женщины) - 3,26

10. Смешанная команда Японии (дзюдо) - 2,43

УНИАН ранее также сообщал о том, что Лионель Месси возглавил рейтинг ста лучших футболистов десятилетия.

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Теги: #Ливерпуль