"Шахтеру по силам выиграть Лигу Европы": экс-тренер Динамо рассказал, чего ждет от украинского футбола в новом году

Йожеф Сабо верит в успех сборной Украины на Евро-2020, а также силу "Шахтера" на евроарене.

Бывший главный тренер киевского "Динамо" и сборной Украины Йожеф Сабо поделился своими ожиданиями, связанными с украинским футболом, в 2020 году.

Об этом он сказал в интервью "Команде №1".

В первую очередь, Сабо отметил, что ждет хорошей игры от сборной Украины на чемпионате Европы:

"Ожидаю хорошего выступления сборной Украины на чемпионате Европы. Очень многое будет зависеть от того, как наши сборники подготовятся к Евро-2020 в клубах. Особенно переживаю за таких исполнителей, как Малиновский, Зинченко, Ярмоленко, Коноплянка и Степаненко. Они очень важны для национальной команды. Желаю им в новом году обойтись без травм, сохранить хорошую форму и отличный тонус до лета", - сказал Сабо.

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Специалист также отметил, что "Шахтеру" под силу выиграть Лигу Европы:

"Интересно также, как выступит "Шахтер" в Лиге Европы. Горнякам достался тяжелый жребий. "Бенфика" - серьезный соперник. Правда, лиссабонский клуб наверняка зимой будет продавать своих лучших футболистов. Но и из "Шахтера", как я уже говорил, может уйти как минимум Тайсон, а может, и еще кто-то. Если все лидеры "горняков" останутся, то "оранжево-черным" вполне по силам выиграть Лигу Европы. Сомнение у меня вызывает только способность Каштру привести команду к такому успеху - он слабее, чем предыдущие тренеры "Шахтера".

Кроме того, Сабо хотел бы увидеть повышение уровня УПЛ и украинских судей:

"От УПЛ хочется дождаться повышения общего класса и уровня судейства. Думаю, не нужно обвинять арбитров в предвзятости, но квалификацию им точно необходимо подтянуть. Это пойдет на пользу всему украинскому футболу. А в целом желаю нашим болельщикам, футболистам, тренерам, арбитрам и футбольным журналистам здоровья, вдохновения и успехов в 2020 году!".

УНИАН ранее также сообщал о том, что были названы 33 лучших футболиста Украины в 2019 году.