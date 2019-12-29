Получил высокую оценку: Зинченко помог Ман Сити одержать победу в матче АПЛ (видео)

Футболист сборной Украины провел на поле весь матч.

В рамках 20-го тура английской Премьер-лиги действующий чемпион страны "Манчестер Сити" принимал "Шеффилд Юнайтед".

Хозяева поля одержали победу со счетом 2:0. Точными ударами отметились Серхио Агуэро и Кевин де Брюйне.

В составе "Ман Сити" весь матч на поле провел украинец Александр Зинченко.

По мнению WhoScored.com, Зинченко был одним из лучших на поле. Авторитетный портал поставил украинцу за этот матч оценку 7,5. Это выше, чем у любого игрока из команды-соперника, а также большинства игроков "Сити", за исключением Кевина де Брюйне (8,3), Рияда Мареза (8,1) и Родри (7,5).

Отметим, что украинский футболист во второй раз после травмы появился на поле в стартовом составе "горожан". В предыдущих двух матчах Зинченко оставался на скамейке запасных.

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"Манчестер Сити" - "Шеффилд Юнайтед" - 2:0

Голы: Агуэро, 52, Де Брюйне, 82.

"Манчестер Сити": Браво, Уокер, Фернандиньо, Эрик Гарсия, Зинченко, Де Брюйне, Родри, Б. Силва (Гюндоган, 62), Марез, Агуэро (Фоден, 81), Стерлинг (Габриэль Жезус, 88).

"Шеффилд Юнайтед": Хендерсон, Бешэм, Эган, О'Коннелл, Болдок, Бешич (Макберни, 75), Норвуд, Флек, Стивенс, Муссе (Шарп, 83), Робинсон (Макголдрик, 59).

После этой победы "Ман Сити" набрал 41 очко и занимает третье место в таблице АПЛ. "Шеффилд Юнайтед" (29 очков) идет восьмым.

Видеообзор матча

УНИАН ранее также сообщал о том, что украинец Андрей Ярмоленко стал лучшим в "Вест Хэме" в первой половине сезона.