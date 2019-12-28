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Ярмоленко стал лучшим игроком Вест Хэма в первой половине сезона

11:17, 28 декабря 2019
Футбол
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Андрей Ярмоленко / REUTERS

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Об этом сообщил Football London со ссылкой на статистические данные CIES и OptaPro.

Ярмоленко стал MVP "молотобойцев" по итогам первой части сезона, а также лучшим по созданию моментов и точности ударов.

В текущем сезоне АПЛ хавбек провел 15 матчей, забил 3 гола и отдал 1 ассист за "Вест Хэм".

При этом недавно Ярмоленко получил травму и в ближайшие недели на поле не появится. Ожидается, что вингер успеет восстановиться к игре с "Лестером" 22 января.

УНИАН ранее сообщал о том, что "Вест Хэм" может продать Ярмоленко в январе.

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Теги: #Андрей Ярмоленко#Вест Хэм