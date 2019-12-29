Вратарь Реала Лунин может вернуться в Украину - СМИ

Украинский голкипер может продолжить карьеру в "Днепре-1".

Голкипер мадридского "Реала" Андрей Лунин, который на правах аренды выступает за "Вальядолид", может перейти в "Днепр-1".

Как сообщает "Динамомания", "Днепр-1" может арендовать Лунина до конца текущего сезона.

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Отмечается, что днепровский клуб уже ведет переговоры об аренде голкипера. Лунин, который начинал карьеру в "Днепре", готов перейти в "Днепр-1", так как нуждается в игровой практике.

Напомним, ранее сообщалось, что "Реал" хочет досрочно вернуть Лунина из аренды в "Вальядолид" и подыскать ему новый клуб. В мадридском клубе недовольны тем, что украинец практически не выходит на поле. В этом сезоне Лунин сыграл за "Вальядолид" лишь один раз.

УНИАН ранее также сообщал о том, что Лунин сделал предложение своей девушке на стадионе.