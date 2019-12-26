Вратарь сборной Украины сделал предложение девушке на стадионе (фото)

Андрей Лунин решил узаконить свои отношения со второй половинкой.

Украинский голкипер Андрей Лунин сделал предложение своей девушке на стадионе "Вальядолида" в Испании.

Фото столь важного момента футболист опубликовал в Instagram.

20-летний голкипер сборной Украины пригласил возлюбленную внутрь пустой арены "Нуэво Хосе Соррилья" и сделал ей предложение, на что получил от Анастасии положительный ответ.

"Si", - подписал снимок Лунин. В переводе с испанского это означает "Да".

Права на вратаря принадлежат мадридскому "Реалу", а в "Вальядолиде" игрок находится на правах аренды. При этом за команду он провел всего один матч в Кубке Испании.

УНИАН ранее сообщал о том, что Лунин подешевел в 2,5 раза из-за отсутствия игровой практики.