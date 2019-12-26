Вратарь сборной Украины сделал предложение девушке на стадионе (фото)
14:00, 26 декабря 2019Футбол
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Андрей Лунин решил узаконить свои отношения со второй половинкой.
Лунина ждет свадьба / фото: marca.com
Украинский голкипер Андрей Лунин сделал предложение своей девушке на стадионе "Вальядолида" в Испании.
Фото столь важного момента футболист опубликовал в Instagram.
20-летний голкипер сборной Украины пригласил возлюбленную внутрь пустой арены "Нуэво Хосе Соррилья" и сделал ей предложение, на что получил от Анастасии положительный ответ.
"Si", - подписал снимок Лунин. В переводе с испанского это означает "Да".
Права на вратаря принадлежат мадридскому "Реалу", а в "Вальядолиде" игрок находится на правах аренды. При этом за команду он провел всего один матч в Кубке Испании.
УНИАН ранее сообщал о том, что Лунин подешевел в 2,5 раза из-за отсутствия игровой практики.
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