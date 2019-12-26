цей матеріал доступний українською

Вратарь сборной Украины сделал предложение девушке на стадионе (фото)

14:00, 26 декабря 2019
Футбол
249 0
Лунина ждет свадьба / фото: marca.com

Фото столь важного момента футболист опубликовал в Instagram.

20-летний голкипер сборной Украины пригласил возлюбленную внутрь пустой арены "Нуэво Хосе Соррилья" и сделал ей предложение, на что получил от Анастасии положительный ответ.

"Si", - подписал снимок Лунин. В переводе с испанского это означает "Да".

Si💍❤

Публикация от Andrey_Lunin (@lunin_andrey)

Права на вратаря принадлежат мадридскому "Реалу", а в "Вальядолиде" игрок находится на правах аренды. При этом за команду он провел всего один матч в Кубке Испании.

УНИАН ранее сообщал о том, что Лунин подешевел в 2,5 раза из-за отсутствия игровой практики.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Реал#Андрей Лунин#Вальядолид