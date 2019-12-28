Экс-игрок Динамо готов покинуть бельгийский клуб ради Евро-2020

Евгений Макаренко хочет получать больше игровой практики.

Защитник "Андерлехта" Евгений Макаренко заявил, что недоволен своим положением в бельгийском клубе и готов сменить команду.

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Футболист дал интервью YouTube-каналу "Бомбардир".

"Есть ли шанс с новым тренером? Я разговаривал с ним, но так ответ и не услышал. Спросил: "Коуч, есть шансы доказывать сейчас, бороться за место в основе, чтобы быть в обойме?". Он так и не ответил. Говорю: "Если вы на меня не рассчитываете, чтобы я знал". Он говорит: "Скажу тебе чуть позже". Это для меня толком не ответ", - признался Макаренко.

"Евро-2020? Для меня это сейчас задача №1. Самое интересное, что чувствую сейчас себя по здоровью прекрасно. Спокойно могу сейчас играть в этой команде. Знаю, что на моей позиции играет футболист на голову выше меня, понятно, что ты будешь что-то думать там, работать или искать что-то.

А когда, во-первых, результаты не очень, во-вторых, команда играла не очень, и при этом ты не играешь - вот это самое обидное. Если ничего не поменяется, буду стараться уйти, чтобы поиграть до Евро-2020 максимальное количество матчей. Это задача на 2020 год".

В нынешнем сезоне Макаренко всего дважды попадал в заявку команды на матч, однако на поле так и не вышел.

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