Динамо отдало двух футболистов в аренду клубам УПЛ

Никита Кравченко и Роман Вантух вторую половину сезона проведут в аренде.

Киевское "Динамо" объявило о том, что отдало в аренду защитника Никиту Кравченко и полузащитника Романа Вантуха.

Об этом сообщает официальный сайт "Динамо".

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22-летний Кравченко до конца текущего сезона будет выступать за донецкий "Олимпик".

Стоит отметить, что защитник ранее уже играл под руководством главного тренера "Олимпика" Висенте Гомеса в молодежной команде "Динамо".

21-летний Вантух вторую половину сезона проведет в аренде в "Александрии".

Ранее в 2019 году на правах аренды полузащитник выступал за "Олимпик".

УНИАН ранее также сообщал о том, что "Динамо" объявило о возвращении нападающего из аренды.