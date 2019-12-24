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Динамо отдало двух футболистов в аренду клубам УПЛ

15:52, 24 декабря 2019
Футбол
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Никита Кравченко перешел в Олимпик / фото: dynamo.kiev.ua

Об этом сообщает официальный сайт "Динамо".

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22-летний Кравченко до конца текущего сезона будет выступать за донецкий "Олимпик".

Стоит отметить, что защитник ранее уже играл под руководством главного тренера "Олимпика" Висенте Гомеса в молодежной команде "Динамо".

21-летний Вантух вторую половину сезона проведет в аренде в "Александрии".

Ранее в 2019 году на правах аренды полузащитник выступал за "Олимпик".

УНИАН ранее также сообщал о том, что "Динамо" объявило о возвращении нападающего из аренды.

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Теги: #Динамо#УПЛ - Украинская Премьер-Лига#трансферы#Александрия#чемпионат Украины#Олимпик