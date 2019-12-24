Динамо отдало двух футболистов в аренду клубам УПЛ
15:52, 24 декабря 2019Футбол
207 0
Никита Кравченко и Роман Вантух вторую половину сезона проведут в аренде.
Никита Кравченко перешел в Олимпик / фото: dynamo.kiev.ua
Киевское "Динамо" объявило о том, что отдало в аренду защитника Никиту Кравченко и полузащитника Романа Вантуха.
Об этом сообщает официальный сайт "Динамо".
Читайте такжеДинамо опровергло слухи о трансферах двух футболистов
22-летний Кравченко до конца текущего сезона будет выступать за донецкий "Олимпик".
Стоит отметить, что защитник ранее уже играл под руководством главного тренера "Олимпика" Висенте Гомеса в молодежной команде "Динамо".
21-летний Вантух вторую половину сезона проведет в аренде в "Александрии".
Ранее в 2019 году на правах аренды полузащитник выступал за "Олимпик".
УНИАН ранее также сообщал о том, что "Динамо" объявило о возвращении нападающего из аренды.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter