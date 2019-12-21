Один из самых успешных тренеров мира Анчелотти возглавил английский клуб
Английский "Эвертон" объявил о назначении Карло Анчелотти на пост главного тренера команды.
Об этом сообщает официальный сайт "Эвертона".
Анчелотти подписал контракт, который рассчитан на четыре с половиной года.
"Эвертон" - великий клуб с богатой историей и страстными фанатами. У руководства клуба есть четкое понимание, как добиться успеха. Это то, что привлекает меня как тренера", - сказал итальянец.
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Напомним, Анчелотти является одним из самых титулованных тренеров мира. На счету итальянца - три победы в Лиге чемпионов, титулы чемпиона Италии, Англии, Франции, Германии и ряд других трофеев.
Предыдущим местом работы Анчелотти был итальянский "Наполи", из которого тренер был уволен в середине декабря.
На данный момент "Эвертон" занимает лишь 16-е место в турнирной таблице АПЛ.
УНИАН ранее также сообщал о том, что нового главного тренера назначил лондонский "Арсенал".