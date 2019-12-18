Барселона - Реал: где смотреть матч чемпионата Испании

На "Камп Ноу" состоится один из самых принципиальных матчей Европы - Эль-Класико.

В среду, 18 декабря, на стадионе "Камп Ноу" "Барселона" будет принимать мадридский "Реал" в рамках перенесенного 10-го тура испанской Примеры.

УНИАН будет вести онлайн-трансляцию матча Барселона - Реал.

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Начало поединка - в 21:00.

Транслировать матч "Барселона" - "Реал" в прямом эфире будет телеканал "Футбол 2".

Встреча испанских грандов должна была состояться еще 26 октября, но Федерация футбола Испании перенесла игру на 18 декабря из-за протестов в Каталонии.

После 16 матчей "Барселона" возглавляет турнирную таблицу Примеры, набрав 35 очков. "Реал", в свою очередь, идет вторым и уступает каталонцам только по дополнительным показателям.

УНИАН ранее сообщал о том, что футболист "Барселоны" стал самым молодым автором гола в истории Лиги чемпионов.