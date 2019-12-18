Барселона - Реал: где смотреть матч чемпионата Испании
В среду, 18 декабря, на стадионе "Камп Ноу" "Барселона" будет принимать мадридский "Реал" в рамках перенесенного 10-го тура испанской Примеры.
УНИАН будет вести онлайн-трансляцию матча Барселона - Реал.
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Начало поединка - в 21:00.
Транслировать матч "Барселона" - "Реал" в прямом эфире будет телеканал "Футбол 2".
Встреча испанских грандов должна была состояться еще 26 октября, но Федерация футбола Испании перенесла игру на 18 декабря из-за протестов в Каталонии.
После 16 матчей "Барселона" возглавляет турнирную таблицу Примеры, набрав 35 очков. "Реал", в свою очередь, идет вторым и уступает каталонцам только по дополнительным показателям.
УНИАН ранее сообщал о том, что футболист "Барселоны" стал самым молодым автором гола в истории Лиги чемпионов.