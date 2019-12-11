Футболист Барселоны стал самым молодым автором гола в истории Лиги чемпионов (фото)

Ансу Фати забил свой дебютный гол в главном клубном турнире Европы.

Нападающий "Барселоны" Ансу Фати стал самым молодым в истории автором гола в Лиге чемпионов.

Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

Свой рекорд Фати установил в матче шестого тура группового этапа ЛЧ против "Интера". Он забил гол в возрасте 17 лет и 40 дней.

На 86-й минуте испано-гвинейский футболист отличился ударом из-за пределов штрафной и принес "Барселоне" победу со счетом 2:1.

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Предыдущий рекорд принадлежал экс-игроку "Олимпиакоса" Питеру Офори-Куайе, который в 1997 году забил гол в ворота "Русенборга" в 17 лет и 196 дней.

В тройку самых молодых авторов голов в ЛЧ также входит хорват Матео Ковачич (17 лет и 216 дней в матче "Динамо Загреб - "Лион", 7 декабря 2011 года).

УНИАН ранее также сообщал о том, что Лионель Месси побил рекорд Криштиану Роналду в чемпионате Испании.