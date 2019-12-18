Барселона - Реал: онлайн-трансляция матча чемпионата Испании
18 декабря на стадионе "Камп Ноу" в столице Каталонии пройдет перенесенный матч 10-го тура чемпионата Испании между "Барселоной" и "Реалом".
УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча "Барселона" - "Реал".
Барселона - Реал: где смотреть матч
Начало встречи - в 21.00.
Матч двух грандов испанского футбола должен был пройти еще 26 октября, но был перенесен из-за массовых акций протеста в Барселоне.
На данный момент "Барселона" и "Реал" являются лидерами турнирной таблицы чемпионата Испании. Оба клуба после 16 матчей набрали 35 очков, и каталонцы опережают мадридцев лишь по дополнительным показателям.
По мнению букмекеров, "Барселона" является фаворитом домашнего матча. На победу каталонцев дается коэффициент 1,80, на ничью - 4,24, а на победу "Реала" - 4,34.
Чемпионат Испании, 10-й тур
Барселона - Реал
Онлайн-трансляция матча
В предыдущем туре Примеры 14 декабря "Барселона" потеряла очки в матче против "Реала Сосьедада" (2:2), а "Реал" 15 декабря сыграл вничью с "Валенсией" (1:1).
Фото с предматчевых тренировок команд
"Реал" перед матчем вспомнил памятные голы в ворота "Барселоны":
⚽🤩 ¡No te pierdas nuestros mejores contra el @FCBarcelona_es! #ElClasico | #HalaMadridpic.twitter.com/CJRupJvPLN— Real Madrid C.F.⚽ (@realmadrid) 17 декабря 2019 г.
Лео Месси - рекордсмен по голам в Эль-Классико. На счету аргентинца - 26 мячей.
The #ElClásico King (26 goals, most all-time). pic.twitter.com/rK00joHYqs— FC Barcelona (@FCBarcelona) 17 декабря 2019 г.
В прошлом сезоне "Барселона" дважды обыграла "Реал" в Ла Лиге - 5:1 дома и 1:0 на выезде.