Барселона - Реал: онлайн-трансляция матча чемпионата Испании

В столице Каталонии пройдет битва двух испанских грандов.

18 декабря на стадионе "Камп Ноу" в столице Каталонии пройдет перенесенный матч 10-го тура чемпионата Испании между "Барселоной" и "Реалом".

УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча "Барселона" - "Реал".

Барселона - Реал: где смотреть матч

Начало встречи - в 21.00.

Матч двух грандов испанского футбола должен был пройти еще 26 октября, но был перенесен из-за массовых акций протеста в Барселоне.

На данный момент "Барселона" и "Реал" являются лидерами турнирной таблицы чемпионата Испании. Оба клуба после 16 матчей набрали 35 очков, и каталонцы опережают мадридцев лишь по дополнительным показателям.

По мнению букмекеров, "Барселона" является фаворитом домашнего матча. На победу каталонцев дается коэффициент 1,80, на ничью - 4,24, а на победу "Реала" - 4,34.

Чемпионат Испании, 10-й тур

Барселона - Реал

Онлайн-трансляция матча

В предыдущем туре Примеры 14 декабря "Барселона" потеряла очки в матче против "Реала Сосьедада" (2:2), а "Реал" 15 декабря сыграл вничью с "Валенсией" (1:1).

Фото с предматчевых тренировок команд

"Реал" перед матчем вспомнил памятные голы в ворота "Барселоны":

Лео Месси - рекордсмен по голам в Эль-Классико. На счету аргентинца - 26 мячей.

В прошлом сезоне "Барселона" дважды обыграла "Реал" в Ла Лиге - 5:1 дома и 1:0 на выезде.