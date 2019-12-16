Определено место проведения финала Кубка Украины по футболу

Решающий матч пройдет в Тернополе.

Финальный матч Кубка Украины по футболу сезона-2019/20 будет принимать Тернополь.

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Об этом в Facebook сообщил глава тернопольской областной федерации футбола Тарас Юрик.

Решающий поединок турнира должен пройти в следующем году 13 мая на Тернопольском городском стадионе, который после реконструкции 2012 года рассчитан на 15 тысяч зрителей.

При этом для проведения финала еще надо выполнить ряд требований по освещению, открыть вип-ложу, зону для СМИ и создать условия для телетрансляции. Если все пункты не будут выполнены, то у УАФ есть резервный вариант - львовская "Арена Львов".

Действующим чемпионом турнира является донецкий "Шахтер", который в финале прошлого розыгрыша разгромил "Ингулец" (4:0). Стоит отметить, что "горняки" уже выбыли из борьбы в нынешнем розыгрыше Кубка Украины, уступив "Динамо" (1:2).

УНИАН ранее сообщал о всех результатах 1/8 финала Кубка Украины.