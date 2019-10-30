Кубок Украины: результаты всех матчей 1/8 финала

Главный поединок этой стадии - встреча "Динамо" и "Шахтера" в Киеве.

30 октября проходят матчи 1/8 финала Кубка Украины по футболу. Главным поединком этой стадии станет противостояние киевского "Динамо" и донецкого "Шахтера" на "Олимпийском". Читайте такжеКубок Украины: Мариуполь дополнил состав участников 1/8 финала Результаты матчей "Мариуполь" - "Олимпик" (Донецк) - 1:0 "Николаев" - "Десна" (Чернигов) - 2:4 "Минай" (Ужгород) - ФК "Львов" - 2:0 15.00. "Ингулец" (Петрово) - "Днепр-1" 17.00. "Колос" (Ковалевка) - "Ворскла" (Полтава) 18.00. "Александрия" - "Заря" (Луганск) 18.00. "Альянс" (Липовая Долина) - "Горняк-Спорт" (Горишние Плавни) 19.30. "Динамо" (Киев) - "Шахтер" (Донецк) Действующим чемпионом турнира является донецкий "Шахтер", который в финале прошлого розыгрыша разгромил "Ингулец" (4:0). УНИАН ранее также сообщал о результатах всех матчей 12-го тура УПЛ.

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