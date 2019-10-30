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Кубок Украины: результаты всех матчей 1/8 финала

16:02, 30 октября 2019
Футбол
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Центральный матч дня пройдет на Олимпийском / фото: ФК Шахтер

Главным поединком этой стадии станет противостояние киевского "Динамо" и донецкого "Шахтера" на "Олимпийском".

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Результаты матчей

"Мариуполь" - "Олимпик" (Донецк) - 1:0

"Николаев" - "Десна" (Чернигов) - 2:4

"Минай" (Ужгород) - ФК "Львов" - 2:0

15.00. "Ингулец" (Петрово) - "Днепр-1" 

17.00. "Колос" (Ковалевка) - "Ворскла" (Полтава)

18.00. "Александрия" - "Заря" (Луганск)

18.00. "Альянс" (Липовая Долина) - "Горняк-Спорт" (Горишние Плавни)

19.30. "Динамо" (Киев) - "Шахтер" (Донецк)

Действующим чемпионом турнира является донецкий "Шахтер", который в финале прошлого розыгрыша разгромил "Ингулец" (4:0).

УНИАН ранее также сообщал о результатах всех матчей 12-го тура УПЛ.

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Теги: #Динамо#футбол#Шахтер#Кубок Украины