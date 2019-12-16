Плей-офф Лиги чемпионов: расписание матчей 1/8 финала
18:29, 16 декабря 2019Футбол
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Команды проведут матчи в феврале и марте.
REUTERS
Официальный сайт УЕФА опубликовал календарь поединков 1/8 финала плей-офф Лиги чемпионов.
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Первые матчи 1/8 финала пройдут 18, 19, 25 и 26 февраля. Ответные - 10, 11, 17 и 18 марта. Все поединки будут начинаться в 22.00.
18 февраля и 11 марта
"Боруссия" Дортмунд - "Пари Сен-Жермен"
"Атлетико" - "Ливерпуль"
19 февраля и 10 марта
"Аталанта" - "Валенсия"
"Тоттенхэм" - "РБ Лейпциг"
25 февраля и 18 марта
"Челси" - "Бавария"
"Наполи" - "Барселона"
26 февраля и 17 марта
"Реал" - "Манчестер Сити"
"Лион" - "Ювентус"
Напомним, действующим победителем ЛЧ является "Ливерпуль".
УНИАН ранее сообщал о том, что "Шахтер" узнал соперника в плей-офф Лиги Европы.
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