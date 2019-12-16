Плей-офф Лиги чемпионов: расписание матчей 1/8 финала

Команды проведут матчи в феврале и марте.

Официальный сайт УЕФА опубликовал календарь поединков 1/8 финала плей-офф Лиги чемпионов.

Читайте такжеЛига чемпионов: результаты жеребьевки 1/8 финала

Первые матчи 1/8 финала пройдут 18, 19, 25 и 26 февраля. Ответные - 10, 11, 17 и 18 марта. Все поединки будут начинаться в 22.00.

18 февраля и 11 марта

"Боруссия" Дортмунд - "Пари Сен-Жермен"

"Атлетико" - "Ливерпуль"

19 февраля и 10 марта

"Аталанта" - "Валенсия"

"Тоттенхэм" - "РБ Лейпциг"

25 февраля и 18 марта

"Челси" - "Бавария"

"Наполи" - "Барселона"

26 февраля и 17 марта

"Реал" - "Манчестер Сити"

"Лион" - "Ювентус"

Напомним, действующим победителем ЛЧ является "Ливерпуль".

УНИАН ранее сообщал о том, что "Шахтер" узнал соперника в плей-офф Лиги Европы.