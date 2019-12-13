Украинец вошел в символическую сборную тура Лиги Европы (фото)

Роман Безус помог "Генту" победить "Александрию".

Украинский полузащитник бельгийского "Гента" Роман Безус вошел в сборную шестого тура группового этапа Лиги Европы.

Об этом сообщила пресс-служба УЕФА.

"Гент" дома принимал бронзового призера УПЛ "Александрию" и сумел одержать победу со счетом 2:1. Именно Безус отдал обе результативные передачи в игре с соотечественниками.

Всего в нынешнем сезоне Безус провел 16 матчей, забил 5 голов и отдал 2 ассиста во всех турнирах за бельгийский клуб.

"Гент" занял первое место в группе I и вышел в плей-офф Лиги Европы, тогда как "Александрия" стала лишь четвертой.

УНИАН ранее сообщал о том, что российские клубы впервые за 18 лет не вышли в плей-офф еврокубков.