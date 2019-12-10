Спасает планету в Припяти: голкипер Шахтера стал героем американского мультфильма (видео)

Андрея Пятова изобразили с сигаретами и водкой, а также шестью пальцами на руке.

Голкипер "Шахтера" и сборной Украины Андрей Пятов стал одним из главных героев новой серии популярного американского мультфильма "The Champions", который посвящен Лиге чемпионов.

В мультфильме сперва показано совещание голкиперов, в ходе которого в помещение входит форвард "Баварии" Томас Мюллер. Он рассказывает о том, что планете угрожает опасность, так как в ее сторону летит метеорит в виде футбольного мяча. Мюллер хочет, чтобы вратари помогли спасти планету.

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Голкиперы не знают, что делать, но тут Пятов, который одиноко сидит в последнем ряду, курит сигареты и пьет водку, говорит, что у него есть идея. Украинского голкипера спрашивают: "А ты кто, черт возьми, такой?", после чего он представляется и говорит, что знает, как спасти планету.

Голкиперы отправляются в Припять, где выясняется, что у Пятова шесть пальцев. Вратарь "Шахтера" показывает остальным вратарям спрятанного в секретном хранилище гигантского робота, который может отправиться в космос. Однако управлять его частями тела должны голкиперы. В итоге робот летит в космос, но несогласованность действий вратарей приводит к тому, что метеорит падает на Землю.

Видео мультфильма опубликовано на YouTube-канале B/R Football.

УНИАН ранее также сообщал о том, что Пятов вошел в символическую сборную отборочного турнира Евро-2020.