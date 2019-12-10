Шахтер - Аталанта: где смотреть матч Лиги чемпионов

В заключительном туре группового этапа "Шахтеру" предстоит сыграть с представителем Италии.

11 декабря донецкий "Шахтер" сыграет против итальянской "Аталанты" в рамках заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча пройдет на стадионе "Металлист" в Харькове.

УНИАН будет вести онлайн-трансляцию матча Шахтер - Аталанта.

Начало встречи - в 19.55.

В прямом эфире противостояние украинского и итальянского клубов покажет телеканал "Футбол 2".

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Напомним, встреча этих команд в первом круге завершилась победой "Шахтера" со счетом 2:1.

Перед этим туром сразу три команды в группе С сохраняют шансы на второе место и выход в плей-офф. У "Шахтера" - 6 очков, у "Аталанты" - 4, а у загребского "Динамо", которому предстоит играть с "Ман Сити" - 5 очков.

Как сообщал УНИАН, перед матчем в Лиге чемпионов "Шахтер" в УПЛ разобрался с "Олимпиком".